Kralji s 4:6 klonili proti Dallasu, Kopitar z golom in podajo

Los Angeles, 10. januarja - Moštvo severnoameriške hokejske lige NHL Los Angeles Kings je v noči na torek v Staples centru izgubilo proti Dallas Stars s 4:6. Slovenec v dresu kraljev Anže Kopitar je zaigral na 800. tekmi v NHL, v statistiko pa vnesel gol in podajo. Za LA so zadeli še Dustin Brown, Drew Doughty in Nick Shore.