Peterhansel in Brabec dobila sedmo etapo Dakarja

La Paz, 10. januarja - Francoz Stephane Peterhansel med avtomobilisti in Američan Ricky Brabec sta zmagovalca sedme etape relija Dakar od La Paza do Uyunija. Dirkačem je na 622 kilometrov dolgi preizkušnji znova nagajal dež in s tem blato, edini slovenski predstavnik Simon Marčič je v konkurenci motoristov na cilj prišel kot 53. z zaostankom 45 minut.