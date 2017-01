New York, 10. januarja - Ekipa severnoameriške košarkarske lige NBA New York Knicks je v noči na torek izgubila proti New Orleans Pelicans s 96:110. Saša Vujačić je za New York odigral deset minut in v tem času vknjižil osem točk in podajo. Prvi strelec Knicks je bil Brandon Jennings z 20 točkami, s 40 točkami je bil pri zmagovalcih najboljši Anthony Davis.