Zahod ZDA prizadela neurja in poplave

Los Angeles, 10. januarja - Zahod ZDA je že od konca minulega tedna pod udarom vremenske fronte s Tihega oceana, ki je prinesla močne vetrove in veliko padavin, zaradi česar s prizadetih območij v Kaliforniji, Nevadi in Koloradu rešujejo in evakuirajo ljudi. Največji problemi šele prihajajo z zemeljskimi plazovi.