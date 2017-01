Oettinger na zaslišanju v Evropskem parlamentu v defenzivi

Bruselj, 9. januarja - Nemec Günther Oettinger je danes evropske poslance na zaslišanju v Bruslju prepričeval, da je kljub spornim izjavam o Kitajcih, istospolno usmerjenih in ženskah prava oseba za prevzem novega komisarskega resorja - za proračun in človeške vire. Znova se je opravičil za sporne izjave in obljubil, da si bo prizadeval za enakopravnost spolov.