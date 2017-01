V požaru stanovanjske hiše v Sevnici dve osebi poškodovani

Sevnica, 9. januarja - Na Drožanjski cesti v Sevnici je danes okoli 15. ure zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so požar pogasili, iz objekta rešili eno osebo ter pregledali in prezračili prostore. V požaru sta se sicer poškodovali dve osebi, ki so ju oskrbeli sevniški reševalci nujne medicinske pomoči.