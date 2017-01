Poostreni nadzori psihofizičnega stanja voznikov dajejo rezultate

Postojna/Koper, 9. januarja - Minuli konec tedna so policisti na območju Policijske uprave (PU) Koper izvedli poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na alkoholu. Na splošno policisti ugotavljajo, da so se poostreni nadzori psihofizičnega stanja voznikov izkazali pozitivno in da se prometna varnost in kultura voznikov izboljšuje.