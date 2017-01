Katar izboljšal razmere za delavce na gradbiščih SP

Doha, 9. januarja - Prireditelji nogometnega svetovnega prvenstva 2022 v Katarju so podprli predloge Mednarodne nogometne zveze o širitvi prvenstva na 40 oziroma 48 držav in ob tem poudarili, da so izboljšali delovne pogoje za delavce na gradbiščih stadionov. Nekaj kritik glede same priprave na prvenstvo sicer še vedno ostaja.