Hoteli Bernardin lani z 1,7 milijona evrov dobička

Portorož, 9. januarja - Hoteli Bernardin so lani dosegli 27,5 milijona evrov poslovnih prihodkov od prodaje storitev, s čimer so presegli rezultate iz leta prej in tudi načrte. Družba je zabeležila tudi rast nočitev in 1,7 milijona evrov dobička. Obenem napoveduje skorajšnji dogovor z bankami upnicami o reprogramiranju dolgov, kar bo omogočilo sprostitev investicij.