Uprava za varno hrano opozarja na posebno skrb za živali v ekstremnem mrazu

Ljubljana, 9. januarja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja lastnike in skrbnike živali, da v ekstremnem mrazu ustrezno poskrbijo za svoje živali. Živali, ki bivajo zunaj v hladnem delu leta, potrebujejo dodatno energijo, da lahko vzdržujejo telesno temperaturo, zato je potrebno povečano krmljenje in hranjenje v hladnem zimskem obdobju.