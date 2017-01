Nogometaši Olimpije v novo sezono tudi s Štiglecem

Ljubljana, 9. januarja - Nogometaši ljubljanske Olimpije, ki so danes začeli priprave na drugi del državnega prvenstva, so v svoje vrste pripeljali še enega novinca. Kot četrta okrepitev v zimskem prestopnem roku se je v Ljubljano preselil Dino Štiglec, 26-letni levi bočni branilec, ki je bil do zdaj član Slaven Belupa v prvi hrvaški ligi.