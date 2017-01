Tedenska napoved - rekreacija od 10. do 16. 1.

IZBRANA DOGODKA

14. januarja 2017 bo cel svet praznoval, tudi na Laguna Befit Body Pump 100 Zabavi. Skupaj bomo del globalnega dogodka, ko bomo skupaj z ostalimi slovenskimi in ostalimi 15.000 fitnes centri, 25.letnico Bodypumpa počastili z največjo fitnes zabavo. Trenutno je Bodypump razširjen v 100 državah, kjer ima 15.000 licenčnih klubov s 50.000 inštruktorji, ki vsak dan motivirajo več kot pet milijonov vadečih. Bodypump je bila prva vadba, ki je združila atletski način treninga, motivacijo skupinskih vadb, ter enostavnost izvedbe, zaradi česar je primerna prav za vsakogar. Vadba se izvaja v ritmu dobre glasbe, kar vadeče še dodatno motivira. Vabimo vas, da se nam pridružite in skupaj proslavimo ter premaknemo meje, ko bo cel svet ob istem času poprijel za uteži z Bodypumpom 100. Informacije: http://fitnesbefit.laguna.si/pridruzi-se-nam-na-najvecji-sportni-zabavi-na-svetu/

Planina zdaj - zimska liga 2016/2017

Dolžina proge je 4,5 km s približno 700 metri nadmorske višine. Start je v kamnolomu v zgornjih Trbovljah, v nedeljo ob 9. uri, cilj pa pri Gostišču Planina. Zimska liga je namenjena ohranjanju pripravljenosti skozi zimo, tako za tekače, planince, pohodnike, kolesarje, pravzaprav za vse aktivne ljudi, ne glede na starost in spol. Čas se meri ročno, vsak udeleženec ob prihodu na cilj vpiše čas prihoda in evidenčno številko, vodi se evidenca vzponov, čas posameznih vzponov ter skupna uvrstitev. Zimska liga poteka po načelu zaupanja. Udeleženci zimske lige bodo ob zaključku na prireditvi in pogostitvi v Gostišču Planina prejeli priznanja za osebni najboljši čas, za največje število vzponov, po spolu in treh starostnih kategorijah. Diplome bodo podeljene vsem udeležencem v treh kategorijah. Do 30 let, od 30 do 50 let in nad 50 let. Podelili bomo tudi prehodni pokal in medalje najboljšim. Prvi pohod se opravi skupinsko in je voden od začetka do vrha ter se ne šteje v tekmovalni del. Na cilju bo vsak udeleženec, vsako nedeljo dobil skodelico vročega čaja, katerega podarja Gostišče Planina. Informacije: www.taleris.si/planina-zdaj-zimska-liga-20162017/

TOREK, 10. januarja

MEDVODE - Večerni začetni tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

SREDA, 11. januarja

LJUBLJANA - Sinji slap pod Češko kočo; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

ČETRTEK, 12. januarja

BREŽICE - Planinski večer; planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

JESENICE - 6. pohod ob polni luni na Španov vrh; pohodništvo. Informacije: www.zsport-jesenice.si

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

PETEK, 13. januarja

LJUBLJANA - Smuka nad Malto (Avt); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tek.si tabor teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.tek.si/

POKLJUKA - Vikend tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.ppslo.com

POLHOV GRADEC - 26. nočni pohod na Grmado (898 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.si/2016/12/26-nocni-pohod-na-polhograjsko-grmado.html

ŠMARTNO PRI LITIJI - Nočni pohod v Gradišče pri Litiji; pohodništvo. Informacije: www.jablaniskadolina.si

SOBOTA, 14. januarja

LJUBLJANA - Body Pump 100 Laguna Befit zabava; funkcionalna vadba. Informacije: http://fitnesbefit.laguna.si/pridruzi-se-nam-na-najvecji-sportni-zabavi-na-svetu/

LJUBLJANA - Po poteh Pohorskega bataljona; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Votlo sleme (2029 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Po Jurčičevi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Planina nad Vrhniko (735 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kofce (1488 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - 14. memorial Miloša Rošta, turnir za jakostno lestvico; namizni tenis.

BREŽICE - Po poti slovenskega tolarja; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Angerkogel (Avt, 2114 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

FRAM - Po poteh pohorskega bataljona; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

KRANJ - Tečaj turnega smučanja; turno smučanje. Informacije: www.vertigosport.si/

LAŠKO - Kum (1220 m); pohodništvo.

LUČE - Vivodnik (1508 m); pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

MARIBOR - Po poteh Pohorskega bataljona; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Žavcarjev vrh (915 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MEDVODE - Vikend začetni tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

NOVO MESTO - Mirna gora (1047 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Napoleonova pot (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

POKLJUKA - Po poteh partizanske Jelovice; tek na smučeh. Informacije: www.slovenskavojska.si

POKLJUKA - Vikend tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.ppslo.com

RADENCI - 2. Ftičov turnir; mali nogomet.

STAHOVICA - 8. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/ostale-prireditve/zimska-liga-sv-primoz

ŠENČUR - Iz Kopra čez Markovec v Izolo; pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠKOFJA LOKA - Pohod po poti slovenskega tolarja; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TREBNJE - Vinogradniški pohod na gorico Lisec (565 m); pohodništvo. Informacije: http://vinogradniki-lisec.si

VELENJE - Tekaška liga Moj najhitrejši krog 2016/17; tek. Informacije: http://allevents.in/velenje/najhitrej%C5%A1i-krog-po-kolesarsko-sprehajalni-poti/1259093010818279?utm_source=featured-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=featured-campaign-8&utm_content=view_event#

VIPAVA - Nočni pohod do Krive jelke; pohodništvo. Informacije: http://naklo.si

ZREČE - Po poteh Pohorskega bataljona; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

NEDELJA, 15. januarja

LJUBLJANA - Slapovi v Logarski dolini; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tromeja (1508 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BELTINCI - 15. Janezov pohod; pohodništvo. Informacije: http://kalisce.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/zlplakat1617-1.pdf

CERKNICA - Cerkniška zimska tekaška liga; tek.

KRANJSKA GORA - Sankanje; sankanje - naravne proge. Informacije: prijave@pd-menges.si; http://pd-menges.si

LOGARSKA DOLINA - SLOvenSKI maratoni 2017: Tek po Logarski dolini; tek na smučeh. Informacije: www.logarska-dolina.si

MARIBOR - 10. zimski pokal Peš na Pohorje - sedmič; tek. Informacije: www.ganeshateam.com/10-jubilejni-zimski-pokal-pes-na-pohorje/

MARIBOR - Tečaj varno gibanje v zimskih razmerah; planinstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MEDVODE - Vikend začetni tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

NOVA GORICA - Tolminski Kuk (2085 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

PRESERJE - Cjanovca (1820 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEČOVLJE - Tekaški dan od meje do meje; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si

SEŽANA - Slavnik (1028 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SEŽANA - Pohod iz Jamelj v Tržič (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

TRBOVLJE - Planina zdaj - zimska liga 2016/2017; tek. Informacije: www.taleris.si/planina-zdaj-zimska-liga-20162017/

PONEDELJEK, 16. januarja

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

