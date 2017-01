Vincencu Bezjaku 20 let in osem mesecev za umor sina in nasilje

Maribor, 9. januarja - Senat mariborskega sodišča pod vodstvom sodnice Andreje Lukeš je danes Vincenca Bezjaka obsodil na enotno kazen 20 let in osem mesecev zapora za julijski umor sina v Sladkem Vrhu in nasilje v družini. Medtem ko je bila tožilka Metka Zupanc zadovoljna z izrečeno kaznijo, pa je odvetnik Darjan Lampič napovedal pritožbo.