Udeleženec novomeške sobotne prometne nesreče umrl

Novo mesto, 9. januarja - S Policijske uprave (PU) Novo mesto so danes sporočili, da je zaradi hudih poškodb v tamkajšnji bolnišnici umrl 25-letni državljan Makedonije, v vozilo katerega se je v soboto zaletel opiti 24-letni francoski voznik. Okoliščine še preiskujejo, obvestili so preiskovalnega sodnika in okrožno tožilko, povzročitelja nesreče bodo kazensko ovadili.