V zadnjem tednu v nemirih v brazilskih zaporih umrlo prek sto ljudi

Brasilia, 9. januarja - V osrednjem zaporu v Manausu na severu Brazilije so bili v nedeljo ubiti najmanj štirje zaporniki, našli pa so tudi trupla treh zapornikov, ki so bili ubiti pred tem. Skupno je tako v zadnjem tednu v nemirih v brazilskih zaporih umrlo več kot 100 ljudi.