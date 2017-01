Brezposelnost v območju evra novembra nespremenjena

Luxembourg, 9. januarja - Stopnja brezposelnosti v območju evra je novembra lani znašala 9,8 odstotka, kar je enako kot mesec prej in 0,7 odstotne točke nižje kot novembra predlani. To je najnižja raven po juliju 2009. V EU je stopnja brezposelnosti novembra znašala 8,3 odstotka in bila po februarju 2009 znova najnižja.