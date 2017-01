Varis lani s 110-odstotno rastjo prihodkov od prodaje

Lendava, 9. januarja - Varis Lendava je imel lani slabih 20 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z letom prej 110-odstotno povečanje, medtem ko so bili celotni prihodki višji za 75 odstotkov. Prodali so skoraj 3500 gotovih kopalnic in prav vse izvozili.