V Milanu v pričakovanju gostovanja Riccarda Mutija

Milano, 10. januarja - V Milanu se veselijo povratka dirigenta Riccarda Mutija, ki bo 20. in 21. januarja gostoval v Scali 12 let po svojem odhodu iz te slavne operne hiše. Dirigiral bo koncertoma Čikaškega simfoničnega orkestra, ki ga vodi, z dvema različnima programoma. Muti je Scalo zapustil po sporu leta 2005. Na mestu glasbenega direktorja je bil skoraj 20 let.