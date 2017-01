Zelo mrzlo še do vključno srede, v petek pa sneg

Ljubljana, 9. januarja - Po Sloveniji bodo do vključno srede vztrajale zelo nizke temperature, nato pa bomo po rahli otoplitvi v petek dočakali sneg, ki bo pobelil večji del Slovenije, je za STA povedal dežurni meteorolog Brane Gregorčič. Danes je bilo sicer po večini države med -10 in -17 stopinjami, najnižjo temperaturo so dosegle Bloke z -20 stopinjami Celzija.