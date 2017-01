Nemški izvoz na poti k novemu rekordu

Wiesbaden, 9. januarja - Nemško izvozno gospodarstvo se lahko v lanskem novembru pohvali z najboljšimi rezultati doslej in se v celem letu 2016 spogleduje z novim rekordom. V prvih enajstih mesecih lani so na tuje prodali za 1110,2 milijarde evrov blaga z oznako Made in Germany, kar je 0,8 odstotka več kot leto prej.