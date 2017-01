Losangeleški festival o Italiji posvečen Marcellu Mastroianniju

Los Angeles, 10. januarja - V Kitajskem gledališču v Hollywoodu bo med 19. in 25. februarjem potekal že 12. festival, posvečen italijanskemu filmu, modi in umetnosti. V ospredju letošnje izdaje bo mednarodno priznani in oboževani igralec Marcello Mastroianni. Posvetili se bodo njegovi karieri in hkrati italijanskemu filmu, piše italijanska tiskovna agencija Ansa.