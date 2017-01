Ljubljana, 9. januarja - Predsednik republike Borut Pahor se bo ob 15.30 v veliki dvorani SNG Maribor na Slovenski ulici 27 v Mariboru udeležil prireditve Srednja šola za gostinstvo in turizem 'ma talent, na kateri bodo dijaki predstavili svoje glasbene, plesne in igralske talente, so sporočili iz urada predsednika republike.