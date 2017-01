V Londonu zaradi stavke na podzemni železnici prometni kaos

London, 9. januarja - Stavka zaposlenih na londonski podzemni železnici, ki so jo začeli v nedeljo pozno popoldne, je v današnji jutranji konici povzročila kaos. V središču mesta so bile zaradi spora med vodstvom družbe in sindikatom glede načrtov za zaprtje blagajn in ukinitev številnih delovnih mest zaprte skorajda vse postaje.