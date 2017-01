Več kot milijon vernikov na Filipinih časti črnega Jezusa

Manila, 9. januarja - Na največji verski procesiji na Filipinih, na kateri vsako leto častijo več sto let star kip črnega Jezusa, se je danes zbralo več kot milijon vernikov. Filipinske oblasti so ob tem opozorile, da bi se lahko skrajneži skupine Islamska država (IS) maščevali za uboj njihovega vodje prejšnji teden. Dogodek varuje več tisoč vojakov in policistov.