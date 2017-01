Primorske novice: Višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo zoper Klokočovnika za županske posle

Ljubljana, 9. januarja - Višje sodišče v Kopru je potrdilo prvostopenjsko oprostilno sodbo za nekdanjega izolskega župana Tomislava Klokočovnika, njegovega brata Georga in izolskega gradbinca Martina Đerđaja. Tožilstvo jim je očitalo, da so se v času Klokočovnikovega županovanja dogovorili za pet gradbenih poslov in se ob tem okoristili z 82.000, poročajo Primorske novice.