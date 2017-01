Prisilni pristanek za hokejiste Dallasa

St. Louis, 9. januarja - Hokejisti Dallas Stars, ki so v noči na nedeljo gostovali v St. Louisu, tekmo so izgubili s 3:4, so nekaj ur pozneje doživeli novo neugodnost, saj so le pet minut po vzletu letala, namenjeni so bili v Los Angeles, morali prisilno pristati. Vzrok za prisilni pristanek je bil dim v pilotski kabini.