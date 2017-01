Steelers in Packers prepričljivo v četrtfinale

New York, 9. januarja - Ekipi Pittsburgh Steelers in Green Bay Packers sta si kot zadnji zagotovili mesto v četrtfinalu lige ameriškega nogometa NFL. Obe sta upravičili prednost domačega terena; Steelers so v ameriški konferenci premagali Miami Dolphins s 30:12, Packers pa v nacionalni konferenci New York Giants z 38:13.