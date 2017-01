V Slonokoščeni obali jezni vojaki zajeli obrambnega ministra

Bouake, 8. januarja - Uporniški vojaki v Slonokoščeni obali so po dveh urah v soboto pozno zvečer izpustili obrambnega ministra Alaina Richarda Donwahija. Z zajetjem ministra so podkrepili zahteve po višji plači, bonusih, stanovanjih in hitrejših napredovanjih. Po pogajanjih sta strani dosegli dogovor in vojaki so se umaknili tudi z ulic drugega največjega mesta Bouake.