V zvezdniški zasedbi novega Umora na Orient ekspresu tudi Willem Dafoe

Los Angeles, 9. januarja - Britanski režiser in igralec Kenneth Branagh pripravlja novo filmsko priredbo znane kriminalke britanske pisateljice Agathe Christie Umor na Orient ekspresu. Zvezdniški igralski zasedbi, v kateri so že Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Judi Dench, Johnny Depp in Josh Gad, se je pridružil tudi Willem Dafoe.