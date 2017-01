Trump bi veliki zid na meji z Mehiko gradil z davkoplačevalskim denarjem

New York, 6. januarja - Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump s sodelavci razmišlja o tem, da bi veliki zid na meji med ZDA in Mehiko financiral z davkoplačevalskim denarjem. Politico in drugi ameriški mediji poročajo, da bo projekt vreden okrog 14 milijard ameriških dolarjev, denar pa bodo skušali zagotoviti do konca aprila.