Na piranski Punti nadaljujejo z arheološkimi deli

Piran, 9. januarja - Na piranski Punti se danes začenjajo pripravljalna dela pred arheološkimi raziskavami, ki se bodo na parkirišču pri svetilniku pred cerkvijo Marije Zdravja pričela v sredo. Arheologi so na tem območju v predhodnih raziskavah odkrili srednjeveške in novoveške strukture, kot so ostaline mestnega obzidja, različnih kamnitih tlakovanj in zidov.