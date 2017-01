Več delov Evrope zavitih v polarni mraz

München, 6. januarja - Hladni zračni tokovi s polarnim mrazom so dosegli več delov Evrope, ponekod pa poročajo tudi o sneženju. V Moskvi so se danes prebivalci zbudili v sneženo jutro s temperaturo minus 30 stopinj Celzija. V Nemčiji pa so izmerili rekordno nizko temperaturo te zime, in sicer minus 26 stopinj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.