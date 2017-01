V Mozartovi hiši na Dunaju lani našteli 176.000 obiskovalcev

Dunaj, 9. januarja - V muzeju Mozartova hiša na Dunaju so lani našteli 176.300 obiskovalcev. V jubilejnem letu, ko je muzej dopolnil deset let delovanja, so tako zabeležili rekord v številu obiskovalcev. Več so jih po pisanju avstrijske tiskovne agencije APA našteli le v otvoritvenem letu 2006.