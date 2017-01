Židan: V državnih gozdovih morajo biti do toplih dni posekana vsa označena obolela drevesa

Ljubljana, 6. januarja - Kmetijski minister Dejan Židan pričakuje, da bodo v državnih gozdovih do toplih dni posekali vsa obolela drevesa, ki so jih označili gozdarji. "To bo merilo, preko katerega bom ocenjeval delo vodstva v družbi Slovenski državni gozdovi," je v Ljubljani poudaril Židan. Zavod za gozdove pa pohvalil za uspešno delo v zahtevnih letih.