V Slovenski kinoteki Stereotip za uvod v program Kozoletovih filmov

Ljubljana, 9. januarja - V Slovenski kinoteki bo do konca februarja na tradicionalnih ponedeljkovih večerih Slovenskega filmskega arhiva na sporedu program filmov, posvečen režiserju Damjanu Kozoletu. Kot prvega bodo nocoj prikazali film Stereotip iz leta 1997, med drugimi pa so na program uvrščeni Rezervni deli, Delo osvobaja in Slovenka.