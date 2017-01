Simona Mele še pol leta v upravi novogoriškega Hita

Nova Gorica, 5. januarja - Na današnji seji nadzornega sveta družbe Hit so potrdili polletni mandat dosedanje članice uprave Simone Mele ter pregledali prijavna gradiva 14 kandidatov za novega predsednika uprave družbe Hit. Simona Mele tako ostaja v Hitu kot članice uprave do 30. junija oz. do izbora nove uprave družbe Hit.