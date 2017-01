Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 5. januarja - Vlada je danes za nova neizvršna direktorja DUTB imenovala Miho Juharta in Mitjo Križaja, s čimer se bo popolnila sestava neizvršnih direktorjev in upravnega odbora DUTB. Potrdila je tudi spremembe trošarin na tobačne izdelke - ti se bodo podražili v dveh delih, najprej februarja in nato julija.