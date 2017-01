V londonskem naravoslovnem muzeju so se poslovili od dinozavra Dippyja

London, 5. januarja - V londonskem naravoslovnem muzeju so se v sredo poslovili od ogromne rekonstrukcije skeleta diplodoka, ki je obiskovalce privabljal več kot 100 let. Skelet dinozavra, ki so ga ljubkovalno klicali Dippy, bo zamenjal skelet samice sinjega kita, poroča francoska tiskovna agencija AFP.