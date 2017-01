Pred državnotožilskim svetom danes kandidata za novega državnega tožilca

Ljubljana, 5. januarja - Kandidata za novega generalnega državnega tožilca Drago Šketa in Robert Renier se bosta danes predstavila članom državnotožilskega sveta, so poročali mediji. Po predhodnem mnenju vlade bo državnotožilski svet nato predlog o novem generalnem državnem tožilcu poslal v DZ. Ta ima za odločitev čas do maja.