Romunija po zapletih dobila novega premierja

Bukarešta, 4. januarja - Romunija je danes dobila novega premierja. Položaj je zasedel socialdemokrat Sorin Grindeanu, katerega program in vlado so poslanci podprli s 296 glasovi proti 133. Njegova namestnica je postala muslimanka Sevil Shhaideh, ki si so jo socialdemokrati sprva želeli za premierko, a je predsednik države Klaus Iohannis njeno imenovanje zavrnil.