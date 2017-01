Nemško tožilstvo izdalo zaporni nalog za pomočnika napadalca v Berlinu

Berlin, 4. januarja - Nemško tožilstvo je danes izdalo zaporni nalog za domnevnega pomočnika 24-letnega Tunizijca Anisa Amrija, ki je prejšnji mesec izvedel teroristični napad na berlinski božični sejem. Nalog so sicer izdali zaradi suma poneverbe in kršitev nemške azilne zakonodaje, moškega pa so že prijeli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.