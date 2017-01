Zaradi snega in vetra težave v prometu na Češkem in Slovaškem

Praga, 4. januarja - Zaradi močnejšega sneženja in vetra imajo težave v prometu na Češkem in Slovaškem. Na severovzhodu Češke je danes iztiril vlak, ki je zapeljal čez podrto drevo. Na severu Slovaške pa sta snežna plazova zasula cestno in železniško povezavo med krajema Parnica in Kralovany. Poškodovanih ni bilo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.