V turškem tovornjaku na Gruškovju se je skrivalo sedem Afganistancev

Maribor, 4. januarja - Na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje so policisti v torek pozno popoldne ustavili turški tovornjak, v katerem se je skrivalo sedem Afganistancev, starih 14 ali 15 let, ki so tako poskušali nezakonito vstopiti v Slovenijo. Slovenski policisti so jim zavrnili vstop v našo državo ter jih še isti dan predali hrvaškim varnostnim organom.