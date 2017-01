Neandertalci so bili najverjetneje ljudožerci

Bruselj, 4. januarja - Raziskovalci so na podlagi kosti iz jam Goyet v Belgiji, ki so jih sicer našli že v 19. stoletju, dokazali, da se neandertalci niso prehranjevali zgolj z mesom konj in jelenov, ampak tudi z mesom bližnjih, ki so umrli. Neandertalci so bili tako najverjetneje ljudožerci.