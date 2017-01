DUTB zaprla in zavarovala območje Argoline

Ljubljana/Izola, 4. januarja - Družba Argolina v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v torek zaprla območje Argoline v Izoli in začela z gradbenimi deli. Vzrok za zaprtje je po navedbah DUTB predvsem varnost uporabnikov avtonomne cone, ki se je tam oblikovala, saj so objekti neprimerni za zadrževanje oseb in nevarni za izvajanje dejavnosti.