Zaradi nasilja v družini v priporu, policija išče lastnike ukradenih predmetov

Ljubljana, 4. januarja - Policisti so konec decembra obravnavali prijavo nasilja v družini, pri čemer je osumljeni grozil z orožjem. Osumljenca so policisti nato privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. V hišni preiskavi so policisti našli več kosov nakita in streliva, katerih lastnike policija še išče, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.