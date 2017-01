Feldkirch, 3. januarja - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so krajši niz gostovanj v alpski ligi končali z zmago. Potem ko so na prvi tekmi v letu 2017 v ponedeljek izgubili v Lustenauu z 0:3, so bili danes v Feldkirchu boljši od gostiteljev s 4:3 (0:0, 1:2, 3:1).