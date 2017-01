Vandali vnovič poškodovali Pipistrelov objekt v Gorici

Gorica, 3. januarja - Neznanci so po poročanju medijev vlomili v proizvodno halo, ki jo v italijanski Gorici gradi slovensko podjetje Pipistrel. S silo so prišli v notranje prostore in razbili več oken, škoda naj bi znašala okoli 50.000 evrov. To je že tretje tovrstno dejanje zoper ajdovsko podjetje v zadnjem letu dni.