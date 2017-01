Pred 220 leti začel izhajati prvi slovenski časnik Lublanske novice

Ljubljana, 4. januarja - Na današnji dan pred 220 leti je začel izhajati prvi slovenski časnik Lublanske novice. Najprej so izhajale kot poltednik, nato pa od 4. januarja 1797 do 27. decembra 1800 kot dnevnik. Pobudo za Lublanske novice je dal preroditelj Žiga Zois, uresničil pa jo je Valentin Vodnik, ki je bil tudi urednik, pisec, prevajalec in tehnični oblikovalec.