Terme Čatež v preventivno prestrukturiranje

Čatež ob Savi, 3. januarja - Okrožno sodišče v Krškem je danes izdalo sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja družbe Terme Čatež. Postopek so predlagali v družbi sami in kot so pojasnili v sporočilu, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, je namenjen izključno prestrukturiranju finančnih obveznosti družbe.